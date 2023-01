(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Un protocollo per la realizzazione di unda 35 milioni di euro, a valere sui fondi Mit per le infrastrutture ad alto rendimento (Fiar), è stato firmato questa mattina alla presenza del ...

Adnkronos

''Mi auguro che questi 35 milioni per Civitavecchia possano essere un grande volano, che... ha sottolineato. E sul nuovo Codice degli Appalti ha specificato: 'Dovrà essere approvato dal ...Con buona pace del ministroche sempre a metà mattinata rassicurava: "Ho parlato con ... Sperando, come ha detto il ministro Pichetto Fratin, che la diminuzione del prezzo del gas civerso ... Porti, Salvini: "Maxi progetto da 35 mln per Civitavecchia" (Adnkronos) – Un protocollo per la realizzazione di un progetto da 35 milioni di euro, a valere sui fondi Mit per le infrastrutture ad alto rendimento (Fiar), è stato firmato questa mattina alla prese ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...