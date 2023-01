Porti | a Civitavecchia inaugurate due nuove banchine del progetto BClink

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - A margine della firma del protocollo d'intesa tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Comune die Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, per la realizzazione di unda 35 milioni di euro dedicato al porto di, sono statele29 e 30 della nuova darsena traghetti. Lesono state completate grazie al finanziamento, da parte dell'Unione Europea, del: MOS for the future" ottenuto daidie Barcellona. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha concluso i lavori del pontile in largo anticipo rispetto al partner ...