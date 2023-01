L'Eco di Bergamo

... nel 2026 ci saranno le Olimpiadi a Milano ed è previsto che l'inaugurazione sia aSiro '. ' Lo ... Salvini si occupi di fare ildi Messina e magari anche uno stadio a Messina' , ha concluso ...... la cattedrale, per la quale è stato concesso il contributo più alto di un milione 870 mila 549,83; la chiesa Madonna del150 mila euro di finanziamento;Girolamo con 400 mila euro... Ponte San Pietro, il Policlinico cresce: investiti 15 milioni per spazi e servizi San Siro, le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi: "Non si può mai essere d'accordo con Sala, Salvini pensi al ponte di Messina" ...Volano gli stracci tra il vicepremier e il sottosegretario alla Cultura sulla demolizione dello stadio di Milano. Per il titolare delle Infrastrutture: "Non si può più aspettare, Vittorio parla a tito ...