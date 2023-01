Pomezia | l’Associazione Culturale Tema Hesperia premiata a Roma | riconoscimento come migliori attrici ad Alice Paglia e Martina Dell’Unto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Esiste un mondo in cui essere semplicemente se stessi non basta. Si tratta di un mondo in cui ci si sente immortali dacché ci si ritrova a vivere innumerevoli vite di distinti e variopinti personaggi. Un mondo in cui la purezza della finzione si mescola con la tenacia della realtà. È un intero mondo che si trova dietro a un sipario, illuminato da mille luci. Questo mondo è il teatro.APS di(RM) ha cominciato il nuovo anno 2023 in bellezza: senza aspettativa alcuna ha presentato due spettacoli, quali “Pane Latte e Lacrime” di Veronica Liberale e “Sabato Domenica e Lunedì” di Eduardo De Filippo alla quattordicesima edizione del “premio Colosseo”, riservato alle associazioni e compagnie appartenenti alla FITA Provincia di, le cui ...