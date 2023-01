Pomeriggio Cinque | che flop la partenza del nuovo anno | la decisione di Mediaset su Barbara D’Urso

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il 2023 è oramai iniziato e, con esso, anche la messa in onda dei programmi televisivi che per le festività natalizie si sono presi una pausa. Lunedì 9 gennaio, infatti, è stata trasmessa la prima puntata dell’di, il celebre talk show pomeridiano condotto da. Sui social, però, gli utenti si sono prontamente schierati contro la conduttrice. Molti dei commenti apparsi su Twitter, infatti, riportano delle severe critiche nei confronti della: piovono critiche per(Ilovetrading.it)Nel corso degli anni, fin dai suoi esordi,è stata in grado di ...

Libero Magazine

Gli altricandidati sono Fabrizio Dioguardi, Vincenzo Sparti, Matteo Messina (detto 'Massimo'), Massimo Tagliareni e Marco Guerriero. L'esito del voto si conoscerà già neldi domani,...L'ex marito di Elisabetta Gregoraci è stato avvistato dai fotografi di Diva e Donna in compagnia della conduttrice di, prima intenti a consumare una cena intima in un lussuoso ... Il nuovo anno di Barbara D'Urso, tra Pomeriggio 5 e il teatro Pomeriggio 5 molto lontano dagli ascolti de La vita in diretta che vola su Rai 1 anche nel nuovo anno La scelta di Mediaset di spegnere totalmente il pomeriggio di Canale 5 nel periodo di Natale per q ...Cinque Terre, meteo per Mercoledì 11 Gennaio 2023. Giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperature comprese tra 9 e 14°C ...