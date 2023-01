Polizia stradale | una corsa per la vita

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Gli agenti della, a bordo della Lamborghini Huracan, hanno effettuato un servizio straordinario di trasporto di un rene dall’ospedale civile di Padova, dove hanno prelevato il prezioso contenuto, fino all’ospedale San Salvatore di L’Aquila, dove il beneficiario era in attesa di riceverlo per sottoporsi al trapianto salva. Sono diversi anni che lacollabora con il Centro nazionale trapianti, che coordina e gestisce tutti i programmi nazionali di trapianto e, grazie alla Lamborghini, assicura il trasporto urgente di organi e tessuti umani in condizioni di necessità. L’utilizzo di questa supercar ha consentito a molte persone di avere salva la. Negli anni sono stati portati a termine oltre 200 servizi di trasporto eccezionale, effettuati a ...

