Pogba torna a lavorare in gruppo | possibile la convocazione per Napoli Gazzetta

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ritorno a calpestare il prato della Continassa, Pauldopo oltre sei mesi senza dare un calcio al pallone. Lariferisce che il francese è finalmenteto ad allenarsi con il, anche se parzialmente. Dopo le polemiche sul peso dell’ingaggio, le foto sulla neve e l’ira social, finalmente i tifosi possono nutrire qualche speranza di rivedereal centro della mediana juventina. In vista della trasferta dinon sarà ancora al 100% ma, se il programma di recupero dovesse procedere secondo i piani, potrebbe essere fra i convocati di Allegri. L’allenatore toscano inizia quindi a pregustare quella squadra costruita in estate per lui ma che non ha mai potuto compiutamente schierare. “Il centrocampista francese non sarà ancora a ...

TUTTO mercato WEB

... a sopperire alle pesantissime assenze di Di Maria, Chiesa,e Vlahovic (e successivamente di ... Pochi giorni dopo sial campo per la sfida sempre di campionato contro l'Udinese . Nella ...Juventus,a lavorare in gruppo: le ultime sul recuperoLa squadra di Allegri è tornata in campo oggi dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico. Seduta mattutina al JTC con una novità. ... Juve, Pogba torna a lavorare in gruppo: scatta il conto alla rovescia per rivederlo in campo Vlahovic dopo Pogba, torna anche Dusan: tra oggi e domani… Il recupero del serbo procede secondo i piani Dopo il ritorno di Pogba secondo Tuttosport anche Dusan Vlahovic dovrebbe essere ormai a un pas ...Venerdì sera allo stadio Diego Armando Maradona la Juventus, forte delle otto vittorie consecutive che le hanno permesso di risalire in classifica, affronterà la capolista Napoli in una sfida Scudetto ...