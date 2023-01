Playtomic è la migliore app per amanti del padel e tennis | tutti i suoi plus

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Con il mese di gennaio, OM inaugura la nuova rubrica “L’APProfondimento”: uno spazio dedicato al racconto delle applicazioni che potrebbero anche cambiarci la vita, sono solo utili o ci fanno divertire. Nell’appuntamento settimanale ci sarà spazio per le soluzioni pensate per il benessere e lo sport, per lo shopping, il lavoro, la formazione e molto altro ancora. Il tutto sarà declinato sia per l’OS iOS di Apple che per l’OS Android di Google. Per glidiè praticamente un “must have” l’app. Si tratta dello strumento ideale per connettersi con una community davvero notevole didegli sport con la racchetta (circa 2 milioni globalmente) e possiede funzionalità molto utili per organizzare partite con gli amici o perfetti sconosciuti. Download e ...