Pitti Uomo | People of Shibuya abbandona il suo nome e diventa «People»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)Ofnasce nel 2011 specializzandosi in abbigliamento tecnico e dedicando alla ricerca dei materiali una parte importantissima della creazione. Cappotti e piumini dal design minimal ma elegante che si contraddistinguono grazie ai colori caratteristici. La nuova collezione FW2023 ha un’aria tutta nuova, partendo dal nuovo: sposando la consapevolezza che il mondo non ha piu? barriere ne? confini, il brand cresce supportando valori come l’unione e la condivisione indipendentemente dalle etnie e dalle culturendo oggi. A raccontare questo cambiamento è il ceo del brand, Angelo Loffredo.ofsi presenta in una nuova veste, da cosa e? caratterizzato il percorso ...