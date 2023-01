Pitti Uomo | la dinamicità genderless di Impulso

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nato inizialmente come collezione ispirata la mondo nautico,, nel contesto del Maglificio Liliana, si è evoluto in un marchio total look. "La collezione diè un perfetto trait d'union ...

I capi sono ispirati al mondo della natura e del mare, per un appeal dinamico", spiega Elisa Lorenzoni, allo stand di103, Ceo di Maglificio Liliana. "Abbiamo sviluppato una collezione in ...Da People of Shibuya a, più semplicemente 'People'. Un balzo in avanti per il marchio fondato sei anni fa a Tokyo e che nella nuova collezione presentata a, affina e amplia la ricerca dei tessuti proponendo materiali con effetti cangianti, Thermore, Primaloft, lana tecnica di LoroPiana fino agli ultra - performanti di Goretex."Più che un cambio è ...Firenze, 11 gen. (askanews) - WP ha una vena di incubatore, tende a sviluppare brand. Il filo conduttore di queste collezioni, Filson e Spiewak, è ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...