Pisa | morte cerebrale per l’anziano aggredito in strada da un 24enne con problemi pschici

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)per Piero Orsini, 74 anni,da un giovane conpsichici che si era allontanato da uno studio psichiatrico. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi ai soccorritori intervenuti sul posto. Il giovane fiorentino, studente di Psicologia, arrestato subito dopo l’aggressione, è in cura permentali da quattro anni. Ora è piantonato nel reparto di Psichiatria all’ospedale Santa Chiara che nelle prossime ore sarà trasferito nel carcere Don Bosco di. Il ragazzo ha incrociatoe ha cominciato a colpirlo. La vittima, medico in pensione, non ha avuto scampo, nonostante l’intervento di un 36ennea sua volta. “ridotto in fin di vita da ...

LA NAZIONE

... dove adesso lotta tra la vita e la. L'aggressore ha fatto finire all'ospedale anche un secondo uomo , di 36 anni, che aveva assistito alla scena e aveva tentato di mettere fine alla folle ......emerito di Storia della filosofia moderna e contemporanea alla Scuola Normale Superiore di. ... si sono trasformati i rapporti tra la vita e la, la guerra è diventata il nostro orizzonte, si ... Pisa, Piero Orsini massacrato in strada: "È morte cerebrale" Il 74enne Piero Orsini è stato preso a calci e pugni in mezzo alla strada. Il 25enne fermato sostiene di non ricordare nulla dell'accaduto ...Due le vittime: un uomo di 74 anni ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pisa e uomo di 36 anni intervenuto in aiuto dell’anziano. (Il Fatto Quotidiano) ...