“Pippo Baudo scomparso” | da Mammucari a Sgarbi | tra bufale e promesse non mantenute

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023), ma – tranquilli – non è morto. Tranon, se ne torna a parlare oggi. Il nome ditorna a circolare non per peggioramenti delle sue condizioni di salute, già precarie, ma per nuove dichiarazioni pervenute sul suo conto. Qualche settimana fa fu Vittorioa parlarne dandolo per morto, una gaffe clamorosa impossibile da dimenticare, e giunta in diretta TV. Ospite di Oggi è Un Altro Giorno,aveva detto: “da poco mi pare… èo no? È vivo? Siamo sicuri? Me lo hanno detto ieri“. Adesso se ne parla a causa delle ultime dichiarazioni di Teo ...