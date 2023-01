Piogge torrenziali in California | si apre un’enorme voragine su una strada | “inghiottiti” due veicoli

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) A causa della forte ondata di maltempo che ha colpito gli Stati Uniti e si è abbattuta sulla, su unadella città di Los Angeles si è apertache ha letteralmente “inghiottito” due. Le immagini aeree mostrano due auto all’interno di una gigantesca dolina che si è aperta martedì 10 gennaio 2023, durante le implacabili tempeste che hanno devastato la. Secondo i media locali, i passeggeri sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale con ferite lievi. Acquazzoninello stato degli Usa hanno causato inondazioni improvvise, autostrade chiuse, alberi abbattuti e spazzato via conducenti e passeggeri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AGI - Inverno durissimo in California dove, dopo il freddo, sono arrivate le. Alcune voragini si sono aperte a causa di violente precipitazioni. Il bilancio è al momento ...Acquazzoni...Non c'è pace per la California . Dopo lee i venti forti che hanno ucciso 12 persone in 10 giorni, proseguono le alluvioni. E proprio a causa del maltempo ieri sera nel quartiere di Chatsworth di Los Angeles si è aperta un ... Il maltempo si abbatte sulla California: "La tempesta più impressionante dal gennaio 2005" Più aree verdi per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, in particolare la formazione delle isole di calore. Nel 2021 il comune di Rimini ha predisposto un piano di azioni diffuse sul territ ...Da diversi giorni gli Stati Uniti occidentali e in particolare lo stato della California stanno vivendo condizioni climatiche estreme Piogge intense e alluvioni lampo nelle zone pianeggiati fino alla ...