Pierpaolo Pretelli sulla coppia Oriana – Daniele Dal Moro | “Seconda scelta”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)ieri è stato ospite della trasmissione Casa Chi e ha commentato le vicende del Grande Fratello Vip 7 insieme ai giornalisti Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Il conduttore del GF VIP Party segue con grande attenzione le vicende dei vipponi perché poi nelle puntate del talk show di Mediaset Infinity deve commentare quanto accade insieme a Soleil Sorge. Nelle ultime ore ha provato molto stupore per quanto accaduto sotto le lenzuola traDalMarzoli. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7incuriosito dagli Oriele: “Non me l’aspettavo” Che al Grande Fratello tutto cambi molto velocemente lo sappiamo ormai tutti, ancor di più chi, come Pier, ...