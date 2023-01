Pieri sul primo rigore concesso al Napoli contro la Sampdoria e su Doveri per Napoli-Juve

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Tiziano, ex arbitro. Queste le sue dichiarazioni: “La designazione diperntus? Credo che sia l’arbitro migliore per una partita così importante, difficile e attesa. C’è grande trepidazione per la sfida tra la prima e la seconda del campionato. -affermaè maturato, aveva un limite che era quello caratteriale ed ho apprezzato questa crescita anche grazie alle partite arbitrate. Gli attestati di stima hanno dato forza a questo ragazzo serio che rideva poco in campo. Adesso lo si vede anche sorridere. È già qualche anno che ha intrapreso una strada di personalità. Se i calciatori ti accettano, hai vinto. Il...

