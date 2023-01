Piccolo incidente per Salvo Sottile | ecco cosa è successo al conduttore

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Unquesta mattina per. La sua assenza a I Fatti Vostri ad inizio trasmissione e fino alle 12:00 non è passata di certo inosservata. Per ilfino ad un certo punto è stato praticamente impossibile presentarsi nello studio di Rai 2, ha lasciato da sola Anna Falchi, lui vittima di una piccola disavventura. Alla fine tutto si è risolto maha fatto capire ai telespettatori e ai suoi collaboratori che non gli è dispiaciuto, che tutto sommato non era poi così male restare lontano da tutti per un giorno intero o ancora per qualche ora, bloccato. Per parte della puntata di oggi 11 gennaio 2023non è stato presente al comando de I Fatto Vostri. Il pubblico si è preoccupato, ...