Piazza Affari apre positiva | Ftse Mib +0 | 15%

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Avvio in territorio positivo per. L'Mib, dopo i primi scambi, guadagna lo 0,15%, a 25.401 punti. 11 gennaio 2023

Milano Finanza

Risultato positivo aper il settore energia , con un +1,09% sul precedente. Avanza Saipem , che guadagna bene, con una variazione del 2,37%. Si attende domani dalla Cina e dagli Stati ...Avvio in territorio positivo per. L'Ftse Mib, dopo i primi scambi, guadagna lo 0,15%, a 25.401 punti. 11 gennaio 2023 I campioni di Piazza Affari, ecco il portafoglio 2023 di Equita. Con un occhio a opa e delisting - MilanoFinanza.it Roma, 11 gen. (askanews) - Avvio in territorio positivo per Piazza Affari. L'Ftse Mib, dopo i primi scambi, guadagna lo 0,15%, a 25.401 punti.L'uomo, ferito dalla polizia, è stato arrestato. Le vittime, secondo le prime fonti, non sarebbero in gravi condizioni ...