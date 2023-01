Piano eliminazione barriere architettoniche | 12 | 5 milioni di euro alle Regioni

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) ROMA – In tema didelledegli edifici è stato fatto un importante passo avanti operativo. Infatti, con l’inizio del nuovo anno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità del 10 ottobre 2022 che reca “AttribuzioneProvince autonome delle risorse per la realizzazione di Piani per l’di(PEBA) e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità”. Ricordiamo che i PEBA rappresentano uno dei principali strumenti che le amministrazioni locali e comunali hanno a disposizione per mettere in ...