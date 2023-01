Philips presenta due nuovi monitor professionali

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Extra spazio sullo schermo per una maggiore produttività, i duemodelli da 40 pollici sono dotati di tante nuove funzioni che ampliano la gamma deidedicati ai professionisti40B1U5600 e 40B1U5601H, duemodelli dotati di tante nuove funzioni che ampliano la gamma deidedicati ai professionisti. Entrambi imodellino la tecnologia USB-C per una facile connettività, qualità dell’immagine grazie alla risoluzione UltraWide QHD e DisplayHDR, la comodità del KVM integrato MultiClient oltre ad un comodo gancio per gli auricolari; questirapno la scelta ideale per i professionisti dinamici che vogliono ...

HDblog

ha da poco introdotto due nuovi monitor pensati per grafici e professionisti, i modelli 40B1U5600 e 40B1U5601H , che vanno a migliorare non solo la qualità dell'immagine, ma anche la ...Monitor40B1U5600 e 40B1U5601H , due nuovi modelli dotati di funzioni che ampliano la gamma dei monitor dedicati ai professionisti. Entrambi i nuovi modelli presentano la tecnologia ... Philips presenta due nuovi monitor da 40 pollici per professionisti ... Philips Hue lancia in Italia le nuove lampade Resonate Downward Wall Light (da esterno), Go Portable Table Lamp (portatile) e la nuova versione del te ...Samsung ha presentato varie novità per migliorare ed espandere le capacità delle piattaforme Smart TV e smart home. Queste novità si aggiungono alla presentazione della gamma 2023, che comprende i Neo ...