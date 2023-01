Pfas in Veneto | la denuncia di una mamma | “Le analisi sugli alimenti slittano e quelle sugli abitanti vengono negate”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Una presa in giro, per mesi la Regioneci ha soltanto presi in giro, come sta facendo da anni… Il sangue nelle nostre vene è contaminato daie le istituzioni sanitarie si limitano a promesse non mantenute. Chi vive nella Zona Arancione non può effettuare leper verificare i valori. Siamo dimenticati dalla Sanità veneta che ci impedisce di fare gli esami, come qualunque cittadino che sospetti di avere una patologia. Se andiamo dal medico di base, questi allarga le braccia. E praticamente ci dice che non può fare nulla per noi”. Elisabetta Donadello, 48 anni, abita alla periferia di Vicenza e la scorsa estate è andata davanti al palazzo di giustizia dove si sta celebrando il processo all’azienda Miteni di Trissino, per gli sversamenti delle sostanze perfluoroalchiliche che sono avvenuti per decenni nel sottosuolo, ...