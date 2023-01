Petrusev e Nedovic da sogno nel primo tempo | poi è solo Real

Sportando

A Belgrado la Stella Rossa senza Vildoza (e ovviamente Campazzo) tiene la testa davanti al Real Madrid per due quarti. Poi Tavares e Musa trascinano ...... a cui replica prontamente(18 - 28). Altra tripla di Luwawu - Cabarrot (18 - 31), con l'... con i serbi che vanno a bersaglio solo a cronometro fermo con 4/4 die Holland (22 - 33). ... Petrusev e Nedovic guidano la Stella Rossa al successo in volata sul Valencia Nella prima delle quattro serate del doppio turno successi esterni importantissimi per il Real a Belgrado e per il Fenerbahçe ad Atene. Ottimo Bayern che batte il Baskonia ...La Stella Rossa è stata competitiva fino al terzo quarto (51-57) prima di arrendersi alla superiorità del Real Madrid. I "blancos" hanno segnato un potente 8-22 ...