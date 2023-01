Perimetro cyber Ecco gli incidenti che vanno notificati

Leggi su formiche

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) In Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la “Tassonomia degliche debbono essere oggetto di notifica”, un provvedimento firmato da Roberto Baldoni, direttore generale dell’Agenzia per lasicurezza nazionale, che riguarda i soggetti che rientrano all’interno deldi sicurezza nazionale cibernetica. Le categorie e le descrizioni deglida notificare rappresentano un’utile fotografie delle minacce che riguardano i soggetti deldi sicurezza nazionale cibernetica. In Gazzetta Ufficiale è stata inoltre data notizia del nuovo processo di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione. Il provvedimento, adottato il 2 gennaio scorso oggi dall’Agenzia per lasicurezza nazionale d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione ...