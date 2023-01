Perché nel 2023 i lavoratori diventano precari | orrida sorpresa

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Aumenti degli stipendi per idipendenti, ma anche un aumento del lavoroo. Il Governo prepara dei nuovi interventi sul mercato del lavoro che potrebbe aumentare ilato. Andiamo a vedere in che modo. dall’Italia torna al lavorooilovetrading.itIl decreto Dignità, emanato nel 2018 sotto Giuseppe Conte, aveva cercato di limitare ilato italiano andando ad intervenire sulla riduzione del numero e della durata delle proroghe dei contratti a tempo determinato. Questo andava in una direzione precisa: evitare che molti italiani finissero nel lavoroo, già abbondante in Italia prima dell’intervento del Governo Conte I. Il Governo Meloni, tuttavia, sembra voler andare nella direzione opposta. Pare infatti che l’esecutivo ...