Perché Gattuso e Ancelotti non si parlano da tre anni

Sportitalia

... e Carlo è stato molto sincero: " Insieme aabbiamo vissuto momenti molto belli, abbiamo ... abbiamo avuto dei problemi e non ne voglio parlaresono cose personali" . Evidentemente non ...... abbiamo avuto dei problemi e non ne voglio parlaresono cose personali'. L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti si esprime così in merito al suo rapporto con Gennaro, tecnico ... ESCLUSIVA SI Criscitiello su Ancelotti-Gattuso: "Perché hanno ...