Per giorni risulta morto ma era un errore della Questura

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Per quattrodal 5 al 9 gennaio e’toed invece era vivo anche se ricoverato in un ospedale a Milano. E’ la storia nata da unche ha visto inconsapevole protagonista un uomo di 65 anni di Sannicola Lecce Fulvio Oscar Fuso dichiaratodalladi Milano che con una pec inviata al Comune di residenza del 65enne chiedeva di verificare se nel territorio di competenza risiedessero parenti del deceduto indicato con nome e cognome e data di nascita al fine di consentire il riconoscimentosalma. Una comunicazione che aveva gettato nello sconforto i parenti dell’uomo che non riuscendo nemmeno a contattarlo telefonicamente appresa la notizia hanno allertato l’impresa di pompe funebri ricevendo anche le prime condoglianze via social. ...

Dato per morto dalla Questura, cinque giorni dopo si scopre che è vivo E' successo a Milano a un cittadino pugliese venuto nel capoluogo lombardo per curarsi. Alla base del tragico errore una Pec sbagliata mandata al Comune di provenienza. Oggi le scuse ...