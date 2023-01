Pediatria al collasso | reparti stracolmi per i virus che colpiscono i bambini

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Le pediatrie sono in affanno in molte realtà d'Italia a causa delle tante infezioni darespiratori registrate nei. Le realtà pediatriche sotto la lente sono quelle di Sicilia, Lazio, Toscana e Lombardia. L'allarme è lanciato dalla Società italiana di(Sip): «Registriamo un incremento degli accessi in pronto soccorso per infezioni respiratorie del 300% superiore rispetto ai due anni precedenti, con l'80% dei posti letto occupati dacon bronchiolite da Vrs, orespiratorio sinciziale». Giovanni Corsello, direttore del dipartimento Materno Infantile dell'Ospedale deidi Palermo, approfondisce la questione: «Due condizioni stanno rendendo particolarmente gravosa l'assistenza. Da un lato l'età deicon bronchiolite da Vrs, ...