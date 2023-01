Pd | verso in compromesso per il voto online alle primarie

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Un, poi capiremo se in meglio o se in peggio: si i ntravede una schiarita nel cielo finora plumbeo del congresso del Pd. Stando a quanto si apprende da chi è al lavoro per accorciare ...

Globalist.it

il punto di caduta potrebbe essere rappresentato da una serie di «eccezioni» per le quali rendere possibile il voto online. Chi abita in luoghi isolati o è impossibilitato a muoversi ...Si annuncia battaglia alla commissione Industria dell’Europarlamento in vista di quello che sarà comunque solo il primo voto sulla nuova direttiva per l’efficienza energetica degli edifici, in program ...