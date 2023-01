(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – Incontri bilaterali, contatti. A poche ore dalla Direzione Pd al Nazareno sulledellesono inper cercare di trovare una soluzione unitaria. A dividere il nodo del voto online, su cui insiste l’area Schlein. “Perché aver paura della partecipazione?”, dicono dalle parti di Schlein. Ma resta il no del fronte Bonaccini e De Micheli a cambiare, di nuovo, “lein corsa”. Dunque, si riferisce, non ci sono passi avanti per il momento dopo la rottura ieri in serata al tavolo degli ‘sherpa’ dei 4 candidati alla segreteria. “La giornata si è aperta su posizioni distanti”, dicono all’Adnkronos fonti vicine al dossier. La trattativa prosegue. Il tempo stringe per evitare una “lacerazione”, come ha detto ieri Enrico Letta. Sarebbe “una spaccatura da ...

Adnkronos

Era coinvolto in complessetra Teheran e Riyad, con il primo ministro iracheno come ... che ora è un'opera in. Indubbiamente aveva impresso nel suo cervello la possibile linea ...Leandranno avanti per tutta la settimana. Dopodiché, ci sarà un incontro ufficiale neldel quale sarà formulata una prima proposta . Alla Juventus non resta che sperare, a questo ... Pd, trattative in corso su regole primarie La sede, provvisoria, del Centro sarà sistemata. Sul tavolo del Municipio, però, ci sono due proposte logistiche. ‘Per noi è una delle priorità’ ...(Adnkronos) – Incontri bilaterali, contatti. A poche ore dalla Direzione Pd al Nazareno sulle regole delle primarie sono in corso trattative per cercare di trovare una soluzione unitaria. A dividere i ...