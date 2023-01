Pd | Schlein | ‘discussione in corso | Direzione deciderà' **

Il Tempo

La sinistra delse n'è ghiuta e soli ci ha lasciati. Parafrasando scherzosamente l'invettiva di Palmiro Togliatti contro Elio Vittorini, gli iscritti dem più radicali potrebbero lamentarsi con i loro capofila, ...... intervista a Nadia Urbinati Primariee voto online, l'idea folle che abolisce i partiti e segna il trionfo del grillismo Ellye le primarie online del, il partito insorge: 'Noi ... Il sondaggio di Pagnoncelli terremota il Pd: dove è finita Elly Schlein Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Parte da domani, 12 gennaio, la c ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...