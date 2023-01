Pd | per fronte Bonaccini ' dibattito surreale' | voto on line ' limitato' non convince**

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Non convince la mediazione sulon'. Chi sta seguendo da vicino la vicenda per ilmanifesta tutta la perplessità sulle proposte in campo per arrivare a una sintesi sullo scontro in corso sulla possibilità di affiancare iltelematico ai gazebo. "E' un, davvero", è lo sfogo raccolto dall'Adnkronos di un dirigente di primo piano della mozione. "Ilonper gli anziani? Perchè gli anziani usano lo spid? Già abbiamo cambiato le regole, le vogliamo cambiare ancora quando ormai siamo arrivati a ridosso del congresso? Se c'è un tema di prevedere modalità ulteriori di ...

RaiNews

"Sono contraria al voto online e rimango contraria"le primarie. Lo ha detto Paola De Micheli, uno dei quattro candidati, parlando al termine del ricordo di David Sassoli nella sede del partito. "Se ci sarà da votare voterò contro. Introdurre il ...Sì, forse questo diavolo d'un Savianus è ancora una volta avanti a tutti noi, ha fiutato il vento, ha compreso lo stato devastato dele adesso coglie l'attimoproporsi come vero, unico papa ... Pd, rischio spaccatura sul voto on line per le primarie. Oggi la direzione del partito Congresso del Pd, la possibilità che si sta aprendo è quella di concedere il voto online ad alcune categorie di persone, come i più fragili, agli anziani o a chi vive in territori disagiati e remoti."La Giunta regionale, in pochi mesi, ha cambiato radicalmente rotta sul fronte della riorganizzazione sanitaria": a sottolinearlo sono stati i consiglieri regionali del Pd Fabio Paparelli e Simona Mel ...