Pd | Paola De Micheli | ' Sono contraria al voto online | Schlein insiste perché'

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ci manda solo che il Pd debba dividersi sulmentre la destra sta facendo carne di porco delle istituzioni e in ooche settimane ha fatto più danni dell'invasione delle cavallette. "...

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

... alle 14 e di nuovo alle 19, per sondare tramite loro i quattro candidati alla segreteria - Stefano Bonaccini, Elly Schlein,Dee Gianni Cuperlo " alla ricerca di un punto di accordo ...Lo ha detto la deputataDe, candidata alla guida del Pd, parlando davanti al Nazareno. "Il tema digitale va posto, ma il metodo e i tempi della discussione non sono secondari. Siamo già ... Pd, Paola De Micheli a Bergamo: «Vorrei un partito con il fuoco dentro» Middle placement Mobile Lo ha detto la deputata Paola De Micheli, candidata alla guida del Pd, parlando davanti al Nazareno. «Il tema digitale va posto, ma il metodo e i tempi della discussione non ...Il voto digitale divide il Pd, oggi si riunisce la direzione. L’intendence d’abord, la politique suivra. Si potrebbe rovesciare ...