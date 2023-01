Pd | Letta | ' Statuto difficile da applicare | nodi risolti'

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Sappiamo benissimo che non siamo nella situazione ideale. Anche io avrei voluto trovarmi in una situazione diversa: stavolta per la prima volta abbiamo intorno forze che vogliono sostituirci". Lo ha detto Enricoalla Direzione del Pd. "Dipende da noi. Se ciascuno dice solo cosa non gli va bene poi diventa una cacofonia insopportabile", ha aggiunto il segretario del Pd sottolineando tra l'altro: "Abbiamo dovuto lavorare con unoda. Abbiamo risolto".

La Svolta

