Pd | Letta | ' evitate spaccature deleterie | ora concentrati su rilancio'

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Abbiamo evitato. Adesso concentriamoci su ciò che il Congresso e la fase costituente possono dare per il nostro. Vedo rispetto reciproco tra i candidati, valorizziamolo". Lo ha detto Enricoalla Direzione del Pd, aggiungendo: "I candidati hanno tutte le qualità per rendere il dibattito vivo e aggregante. E ciò nel momento in cui l'azione del governo mostra crepe".

La Svolta

Gia' nel pomeriggiosi era fatto sentire. Il segretario ha contattato tutti i candidati al ...con i questionari della 'Bussola' - con fratture che in questo momento vanno assolutamente. ...Già ieri pomeriggiosi era fatto sentire. Il segretario ha contattato tutti i candidati al ...con i questionari della 'Bussola' - con fratture che in questo momento vanno assolutamente. ... Ultimo'ora: Pd: Letta , 'evitate spaccature deleterie, ora concentrati ... Il nodo da sciogliere resta quello delle voto online per le primarie. Una prima fumata nera tra gli sherpa, andata in scena nella riunione del mattino, costringe il Nazareno a intervenire. Per questa ...Roma, 11 gen (Adnkronos) – “Abbiamo evitato spaccature deleterie. Adesso concentriamoci su ciò che il Congresso e la fase costituente possono dare per il nostro rilancio. Vedo rispetto reciproco tra i ...