OlbiaNotizie

Se il primo posto nei sondaggi di Fdi non è in, a fare clamore è il distacco sempre ... Il partito guidato dal segretario dimissionario Enricoè alle prese con un delicato e difficile ...Roma 11 Gennaio 2023 "C'è unain corso la Direzione si terrà alle 19, far le sue valutazioni e deciderà" Così Elly ...in Via del Nazareno a Roma con la presenza tra gli altri di Enrico... Pd: Letta, 'discussione intensa su temi ma non è stata valorizzata' Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Anche sui contenuti siamo riusciti a farci del male nel racconto esterno. La discussione è intensa e fortissima, ma è stata raccontata da molti di noi in modo banalizzante ...Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Le oltre 18000 bussole compilate in tutta Italia hanno consentito una discussione di democrazia partecipativa. Ne avremo un ritorno, con una indicazione importante su dove ...