Pd | le date del Congresso | primarie il 26 2 e più tempo per Lazio e Lombardia**

Il Sannio Quotidiano

... Marcello Pittella di Azione, Roberto Cifarelli dele Luca Braia di Italia Viva. "Per dovere di ... Se " concludono i consiglieri " subdolamente si vogliono ricordare, ci si ricordi anche di ...Precisazioni sulla linea sospesa Saluzzo - Savigliano sono stateda Paolo Demarchi (Lega) che ...in merito al collegamento Acqui Terme - Ovada - Genova sono stati richiesti da Domenico Ravetti ()... **Pd: le date del Congresso, primarie il 26/2 e più tempo per Lazio e ... Slitta la data per le primarie del Pd: si terranno il 26. Non c’è accordo sulle nuove regole, che consentono li voto online: Paola De Micheli ...Ci sono un po' tutti a compulsare le agenzie che hanno appena battuto che un accordo è vicino: le primarie del Pd in programma per il 26 febbraio potrebbero disputarsi anche online. Ma attenzione, ...