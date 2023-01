Agenzia askanews

Lain direzione è evitata, Enrico Letta alla fine tira un sospiro di sollievo perché il ... una dei candidati al congresso, ma di fatto il peggio viene scongiurato, il Pddi avviare ...... ma nonla fumata nera. La dodicesima. I rappresentanti dovranno esprimersi ancora. Intanto ... e segnale delladel fronte dei ribelli. McCarthy è destinato ad avvicinarsi al quorum di ... Pd evita la spaccatura in direzione, mediazione sulle primarie online Per il congresso del Partito democratico ci sarà il voto on line. Ma solo in alcuni casi specifici: per chi vive all'estero, per i disabili e malati che «autocertifichino ...Si potrà votare online per eleggere il nuovo segretario del Pd ma solo in alcuni, particolari, casi. Dopo un braccio di ferro durato giorni, il Pd trova una complicatissima sintesi ...