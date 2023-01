Pd | Direzione nomina primi 20 membri commissione congresso

Salone del Libro

Ne dà notizia il Patriarcato spiegando che "con questasi conferma il trend di nominare ... Pizzati, parrocchiano di San Nicolò di Mira, ha esperienza didi una cooperativa sociale con ...Per garantire uniformità nei comportamenti, ogni nuovao assunzione avrebbe dovuto avere il ...per un 'pratica' che i meloniani stigmatizzano con forza e si prefiggono di cambiare la... Aggiornamento sulla nomina della direzione Roma, 11 gen. (Adnkronos) - La Direzione ha nominato i primi 20 membri della commissione Congresso. Si tratta di: Anthony Barbagallo, Stefano Ceccanti, Caterina Cerroni, Cecilia D’Elia, Anna Finocchia ...Cambio ai vertici dei Monopoli di Stato Il Consiglio dei Ministri ha avviato le procedure per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al consigliere Roberto ...