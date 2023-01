Pd | Direzione approva criteri ampliamento assemblea costituente

La Ragione

... 'Abbiamo raggiunto un risultato importante, tutti i provvedimenti che abbiamo messo in campo, dalle piazze tattiche a iniziative sulla mobilità, vanno in questa. Ora si tratta di ...In crescita anche le esportazioni indell'Asia (+20,8%) e degli altri Paesi europei (+8,8%... Giunta comunalelavori in strade e cimitero Tra Natale e l'Epifania l'87% dei vacanzieri ... Pd: Direzione approva regole primarie, 1 contrario e 9 astenuti COSENZA – La commissione trasporti ha approvato il nuovo Piano generale della sosta in ... Due protocolli sono stati ufficializzati, pochi giorni fa, in tale direzione: il primo è un atto di ...Roma, 11 gen. (Adnkronos) – La Direzione Pd ha approvato i criteri di ampliamento dell’Assemblea Costituente. C’è stato 1 voto contrario e 6 astenuti.