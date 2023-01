Pd | comitato Bonaccini | ' bene accordo | voto on line limitato | non siamo piattaforma virtuale' **

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "molto soddisfatti dell'raggiunto perché, come detto ieri, sarebbe stato folle spaccare il Partito democratico e abbiamo fatto di tutto oggi per evitarlo, con grande senso di responsabilità". Così dal. "È molto importante che la Direzione abbia confermato che ildelle primarie sarà in presenza ai gazebo.un partito solido e radicato, una comunità, non una. Sono previste altre e piuttosto limitate possibilità diper venire incontro alle giuste esigenze di chi avrebbe evidenti difficoltà a raggiungere i gazebo".

La Svolta

Ricci: 'Dibattito ridicolo' Lunedì sera sulle agenzie era comparsa una durissima nota delBonaccini: "Le regole del Congresso sono già state cambiate per consentire a chi non era del(...A chiedere il referendum era stato un"trasversale" che va da Fratelli d'Italia ai partiti ...in discussione la volontà del referendum legata ai firmatari - ha replicato Paolo Cretier (Fp -)... Ultimo'ora: **Pd: comitato Bonaccini, 'bene accordo, voto on line ... La possibilità di esprimere la propria preferenza senza andare ai gazebo dovrebbe essere riservata a una platea ridotta ...Dopo ore di tensioni e trattative, il Partito democratico sembra aver raggiunto un accordo sulle regole per le primarie. E in particolare sulla gestione del voto online che, salvo sorprese, dovrebbe e ...