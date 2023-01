TGCOM

Gianni Cuperlo, che ha dato una disponibilità a discutere, ha espresso una preferenza per il voto nei gazebo e ha invitato tutti a non dividersi sulle regole. Lo stesso appello che arriva da Enrico ...Si è affermato un certodi rigetto schifato dei mass - media dopo gli attacchi con la vernice ... con parossismo larussiano (il Presidente Ignazio,di nome e un po' di fatto, ha voluto ... Pd, clima infuocato nel giorno della direzione: rischio spaccatura sulle regole del voto per le primarie Clima teso nel Pd che porta alla direzione in cui si decide sulle regole del voto per le primarie, che sancirà lo slittamento di una settimana della data. Una giornata di riunioni e colloqui separati ...Spalletti chiamato al riscatto dopo il ko di Milano contro l'Inter. Ma la Samp ha un motivo in più per cercare lo sgambetto agli azzurri ...