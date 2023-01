Pd | Bonaccini | ' mi auguro intesa | da marziani spaccarsi su regole' **

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Io davvero sono abbastanza sorpreso che si sia dovuto rinviare la direzione per trovare un accordo. Io miche volontà e buon senso portino a evitare una conta e una spaccatura in Direzione". Così Stefanoa margine del congresso della Cgil a Modena. "Rischiamo di essere individuati comese ci spacchiamo sulle. Io vorrei che cominciassimo a discutere, per riportare la gente a votare Pd, di sanità, scuola, lavoro, ambiente. Noi dobbiamo parlare dei problemi dei cittadini e noninterne al Pd, che avevamo già cambiato" peraltro "e su cui mistasera si arrivi a un accordo".

ilmessaggero.it

Dietro l'angolo, riecco l'incubo. L'effetto mela. Un partito spaccato a metà. Di qua Elly Schlein , di là Stefano. Slitta sul ghiaccio il destino dela un mese dal Congresso che dovrà deciderne identità, leadership, strategia. Come è slittata oggi la direzione che avrebbe dovuto - ma così non è ...Si potrebbe rovesciare il motto di Maurras se si guarda alle vicende interne al, dove gli ... per sondare tramite loro i quattro candidati alla segreteria - Stefano, Elly Schlein, Paola De ... Pd, Bonaccini: «Le regole del nostro congresso sono già state cambiate» il punto di caduta potrebbe essere rappresentato da una serie di «eccezioni» per le quali rendere possibile il voto online. Chi abita in luoghi isolati o è impossibilitato a muoversi ...Dietro l'angolo, riecco l'incubo. L'effetto mela. Un partito spaccato a metà. Di qua Elly Schlein, di là Stefano Bonaccini. Slitta sul ghiaccio il destino del Pd a ...