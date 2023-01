(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Per Laural'ipotesi delper la primarie PD è "un modo di allargare la partecipazione", lo ha detto al Nazareno uscendo dalla commemorazione per David Sassoli nel primo ...

Il Sole 24 ORE

Per Laural'ipotesi delonline per la primarie PD è "un modo di allargare la partecipazione", lo ha detto al Nazareno uscendo dalla commemorazione per David Sassoli nel primo anniversario della ...... favorevole altradizionale ai gazebo. A schierarsi a favore dalla giovane deputata sono, tra gli altri, Laurae Alessandro Zan . Il "fronte dei gazebo" si allarga La strategia Schlein, ... Pd, Boldrini: sì a voto online, non bisogna aver paura del futuro - Il ... Roma, 11 gen. (askanews) - Per Laura Boldrini l'ipotesi del voto online per la primarie PD è 'un modo di allargare la partecipazione', lo ha detto ...Gianni Cuperlo contrario alla consultazione online proposta da Elly Schlein: "I gazebo sono esercizio di democrazia". A decidere sarà la direzione Pd di mercoledì 11 gennaio ...