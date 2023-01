Pd allo sbando | è faida anche sul voto online

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il Pd arrivascontro sulle regole del congresso. Non bastano due riunioni tra i rappresentanti delle quattro mozioni congressuali per trovare una quadra. Il nodo da sciogliere resta quello delleper le primarie. La proposta, avanzata da Elly Schlein come via «complementare» alle preferenze da esprimere nei gazebo, infatti non vede favorevoli Stefano Bonaccini e Paola De Micheli eGianni Cuperlo non nasconde alcuni dubbi. «Il Pd ha già provato questo sistema per le primarie dei candidati sindaco di Roma, Bologna e Torino - insiste l'ex vicepresidente dell'Emilia Romagba - e ha poco a che fare con il sistema adottato da altri partiti e movimenti, perché è un sistema sicuro, attraverso l'identificazione certa, con lo Spid». Una prima fumata nera tra gli sherpa, andata in scena nella riunione del ...