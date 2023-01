Pazza Inter anche in Primavera | Verona ko e si qualifica ai quarti di Coppa

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’siaidiItalia battendo ilItaliaper l’di Chivu che, sulla scia di quanto fatto dalla Prima Squadra a San Siro contro il Parma, batte l’Hellasai tempi supplementare per 5 a 4 e accede così aidi finale della competizione. Il primo tempo è un vortice di emozioni incredibili. Dopo i primi minuti di studio l’alla prima occasione passa subito in vantaggio grazie al gol di Iliev. Bello il cross dalla destra di Andersen e altrettanto bello il colpo di testa che mette fuori tempo Boseggia. Due minuti dopo Zuberek va vicinissimo alla rete del 2-0, ...

Sportitalia

Pecchia ha già battuto Salernitana e Bari e prova a giocarsela anche con l'. A metà tempo gli si fa male Man, forse fin lì il migliore, e al suo posto manda in campo Juric, che poco dopo ...Anche la stagione successiva si apre alla grande, ma sarà solo un'illusione: 2 - 1 all'in ... entrando nella storia per il miglior piazzamento di sempre (10° posto nel 2004 - 2005) e per la... Coppa Italia Primavera, pazza Inter: 5-4 all'Hellas Verona dopo i ... Pazza Inter, anche con la Primavera: i nerazzurri di Chivu battono 5-4 il Verona dopo i tempi supplementari, al termine di un match infinito e pieno di emozioni, e conquistano i quarti di finale di Co ...Sotto con Juric, all'88' pari (deviato) di Lautaro e miracolo di Gigi su Dzeko. Risolve Acerbi al 110' Come l'anno scorso con l'Empoli, l'Inter acciuffa il Parma e i supplementari a un soffio dall'eli ...