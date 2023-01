Pavia | al lavoro mentre la figlia di 5 anni è sola in casa | coppia denunciata

TGCOM

Vanno al lavoro e lasciano sola in casa la figlia di appena 5 anni. Una coppia residente a Stradella, in provincia di Pavia, è stata denunciata dai carabinieri per abbandono di minore in concorso. Lasciavano la bambina di 5 anni a casa da sola per tutto il giorno, da mangiare aveva solo i pop corn lasciati dalla madre. Una donna e il suo compagno sono stati denunciati. La coppia è quindi stata denunciata alla Procura.