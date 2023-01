Paura sulla Pontina | furgone va fuoco | lunghe code verso Roma | ennesima mattinata di passione per i pendolari FOTO

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Poco dopo le 7 di questa mattina, il personale operativo dei Vigili deldel Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Aprilia, presso la SS 148 all’altezza del KM 48, a seguito delle segnalazioni giunte al NUE112, per un incendio. Sul posto la squadra territoriale VVF di Aprilia constatava la presenza di un, posto lungo il bordo strada, la cui parte anteriore risultava avvolta dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono valse ad evitare la propagazione dell’incendio. Successivamente, il personale intervenuto, acquisiva informazioni utili per cercare di risalire alle cause che, al momento, sembrano essere di natura accidentale. Non si registrano persone coinvolte. su Il Corriere della Città.

