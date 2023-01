Il Manifesto

Accuse che Rod rispedì al mittente, facendo notare come tanti altri grandi artisti avessero cambiato leggermente il proprio sound, ad esempioe i Rolling Stones. Questo il video ......- The Who 16) Goodbye Yellow Brick Road - Elton John 17) Tubular Bells - Mike Oldfield 18) Head Hunters - Herbie Hancock 19) Catch a Fire - Bob Marley 20) Band On The Run -& Wings ... Paul McCartney, il genio della melodia Paul McCartney e Elton John sono due dei protagonisti di ““If These Walls Could Sing”, documentario sui leggendari Abbey Road Studios ...Ricette vegetali, ma anche consigli per la spesa, saggi sulla motivazione alla base della scelta vegana e molto altro. Ecco i nostri consigli di lettura per questo Veganuary ...