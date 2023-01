(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Una buona notizia per tutti gli appassionati di. Domenica 15 gennaio infatti, alle ore 19:00, andrà in onda su Tv8 il Bol On Ice 2023, spettacolo svoltosi lo scorso 6 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Dopo lo stop forzato dettato dall’emergenza sanitaria il grande spettacolo del ghiaccio è tornato in terra emiliana, accogliendo un roster di star di primo rilievo, come da tradizione figlio di una formula consolidata, quella di unire i Campioni delle lame, le star della serata, con quelli delle rotelle, creando dunque un connubio molto particolare. A brillare nella notte bolognese sono stati i Campioni Olimpici in carica Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, il super quadruplista statunitense Ilia Malinin oltre che le stelle di casa Italia come Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini e Lucrezia Beccari-Matteo ...

OA Sport

Sabato 14 gennaio alle ore 18 si esibirà Marta Gargano, atleta della società diIn line San Marco. Classe 2022, Marta ha iniziato a pattinare a dieci anni e ora milita nella ...... Attrice Marito : Richard Flood Figlio : Giulio Flood Social : Instagram , Facebook Gabriella Pession: biografia e carriera Il suo primo amore non è stato il cinema, bensì il... Pattinaggio artistico: la magia del Bol On Ice in TV. Calendario e dove vederlo Una buona notizia per tutti gli appassionati di pattinaggio artistico. Domenica 15 gennaio infatti, alle ore 19:00, andrà in onda su Tv8 il Bol On Ice 2023, spettacolo svoltosi lo scorso 6 gennaio all ...Settimana importante per il pattinaggio di figura mondiale. Si svolgeranno infatti dal 13 al 15 gennaio le gare della disciplina all’interno dei prestigiosi FISU World University Games 2023, evento qu ...