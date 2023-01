Patch Tuesday gennaio 2023 per PC Windows risolve difetti e vulnerabilità zero-day

Punto Informatico

Il primodel 2023 è piuttosto corposo. Microsoft ha risolto 98 vulnerabilità, 11 delle quali classificate come critiche. L'aggiornamento KB5022282 per Windows 10 22H2 include anche i fix per ...I nuovi aggiornamenti cumulativi destinati a Windows 11 sono disponibili per il download e l'installazione: si tratta deidi gennaio 2023, rilasciati da Microsoft in modo da intervenire sul sistema operativo con la correzione di vulnerabilità e bug. Il consiglio è quello di scaricarli non appena possibile, ... Windows 11: Patch Tuesday gennaio 2023 in download Windows 11 KB5022287 is now available for version 21H2 (original update) with a couple of notable bug fixes. This update is part of Windows 11’s January 2023 Patch Tuesday update. You can download it ...The 34-year-old Virat Kohli had scored an identical 113 against Bangladesh in his final ODI of 2022 and has now 73 international hundreds with the last three coming in a space of four months after a ...