Pasticcio primarie Pd | accordo sulle regole | si vota ai gazebo ma anche un po' online

QUOTIDIANO NAZIONALE

Giornata ad altissima tensione al Nazareno: slittata di ore la Direzione. Rischio spaccatura nel partito. Poi il faticoso compromesso: con Internet potranno esprimersi solo alcune ...... ma da alcuni giorni non possono svolgere una delle loro attività. Ovvero sanzionare i trasgressori del Codice della strada. Roma,multe Il motivo Riguarda i rapporti tra l'... Pasticcio primarie Pd, accordo sulle regole: si vota ai gazebo ma ... Giornata ad altissima tensione al Nazareno: slittata di ore la Direzione. Rischio spaccatura nel partito. Poi il faticoso compromesso: con Internet potranno esprimersi solo alcune categorie ...Trovare un’auto in doppia fila senza il guidatore a bordo, provare a fare una multa ed essere impossibilitati a proseguire. Va così anche per chi tenta di contestare la ...